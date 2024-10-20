عراقجي: المشاورات الدبلوماسية ستزداد زخماً مع زيارة الرئيس الايراني الى قازان

وفي منشور له على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام اليوم الاحد،افاد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية "عباس عراقجي" بأن الجولة الرابعة من زياراته الاقليمية التي انطلقت يوم الأربعاء 16 تشرين الاول/أكتوبر قد اختتمت وشملت الدول الثلاث الأردن ومصر وتركيا.

وصرح عراقجي انه اثناء لقائه مع ملك الأردن عبد الله الثاني ورئيسي مصر وتركيا عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان، شرح جهود الجمهورية الإسلامية الايرانية للحد من انعدام الأمن والاستقرار في غرب آسيا، مشيرا الى الوضع الخطير الذي تشهده المنطقة في أعقاب اشتداد أعمال الحرب واتساع نطاق جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في عدوانه على لبنان والإبادة الجماعية في غزة .

وتابع وزير الخارجية الايراني انه علاوة على ذلك وفي هذه اللقاءات الثلاث ،فقد تم بحث آفاق تعميق العلاقات وتطوير العلاقات الثنائية، تم التأكيد على ضرورة العمل الجماعي لمنع اتساع نطاق الحرب وحماية الاستقرار والأمن والمصالح الوطنية لدول المنطقة.

واوضح عراقجي انه خلال وزيارته الى تركيا ، شارك في اجتماع وزراء خارجية دول جنوب القوقاز والدول المجاورة المعروفة بـ (3+3).مضيفا انه وضمن ترحيبه بالتقدم المحرز في عملية محادثات السلام بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا، بيّن مواقف ايران التي ترتكز على ضرورة عدم تدخل الدول الأجنبية في المنطقة واحترام وحدة الأراضي والسيادة الوطنية والحدود المعترف بها دوليا، معتبرا تجنب اللجوء الى القوة أو التهديد باستخدامها شرطا للسلام المستدام في هذه المنطقة.

واستطرد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية لافتا الى انه و على هامش هذا اللقاء تم اجراء نقاش وتبادل للآراء مع وزير خارجية جمهورية أرمينيا أرارات ميرزويان، كما أجرى مشاورات مفيدة مع بعض أعضاء المجلس السياسي لحركة حماس حول القضايا المتعلقة بالتطورات في غزة.

وختم عرقجي منشوره هذا ، مشيرا الى أن المشاورات الدبلوماسية ستستمر لصالح السلام والاستقرار والأمن المستدام في المنطقة وستصل الى مستوى رفيع مع زيارة رئيس الجمهورية الى قازان في الأيام المقبلة.

هذا وكان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قد سافر الى العاصمة الأردنية عمان ثم إلى القاهرة بمصر، يومي الأربعاء والخميس 16و 17 تشرين الاول/ أكتوبر لمواصلة مشاوراته الإقليمية حول ضرورة وقف عدوان وجرائم الكيان الصهيوني على غزة ولبنان وإجراء مشاورات جيدة مع كبار المسؤولين في هذين البلدين.

كما زار يوم الجمعة اسطنبول على رأس وفد لمواصلة مشاوراته الاقليمية حول اخر مستجدات المنطقة وللمشاركة في الجولة الثالثة لاجتماعات جنوب القوقاز.

وقد لفت عراقجي بان أحد الإنجازات المهمة لسلسلة المشاورات التي أجراها خلال هذه الفترة هو خلق تفاهم مشترك وقلق بشأن نهج الكيان الصهيوني وعدوانه وجرائمه في غزة ولبنان.

وهدف وزير الخارجية الايراني في لقاءاته الاقليمي خلال هذه الفترة الى التأكيد على ضرورة وقف الحرب ووقف إطلاق النار في غزة ولبنان وإرسال مساعدات إنسانية فورية للاجئين وسكان تلك المناطق.

والجدير بالذكر ان التحركات الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستمر في ظل الظروف الحساسة والمتوترة التي تمر بها المنطقة من أجل منع انتشار الصراعات ووقف آلة القتل الصهيونية، حتى يعم الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة.

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