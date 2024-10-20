ايران تستدعي سفير المجر للاحتجاج على موقف الاتحاد الاوروبي غير المدروس

وقد استدعي السفير المجري لدى طهران غيولا بتو بوصف بلاده الرئيس الدوري للاتحاد الاوروبي الى وزارة الخارجية الايرانية لتبيلغه احتجاج ايران الشديد على الحالات آنفة الذكر.

وشدد المدير العام لغرب اوروبا خلال اللقاء على ضرورة تبعية كافة الدول بما فيها دول الاتحاد الاوروبي لمبادئ القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة لا سيما مبدأ احترام وحدة الاراضي والسيادة الوطنية للدول، منددا بقوة بالدعم غير اللائق للاتحاد الاوروبي لبعض المزاعم الواهية وغير القانونية ضد وحدة اراضي ايران.

واكد سيادة ايران على جزر ابو موسى وتنب الكبرى وتنب الصغرى باعتبار ذلك حقيقة تاريخية وحقوقية، معتبرا ان الموقف المنحاز وغير الصائب للاتحاد الاوروبي في هذا المجال غير مدروس وغير مسؤول ويفتقر لاي قيمة حقوقية مطالبا بتجنب تكرار ذلك واصلاحه على الفور.

اما السفير المجري لدى البلاد، فقد اعلن في اللقاء ان سينقل الموضوع الى سلطات الاتحاد الاوروبي باسرع ما يمكن.

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