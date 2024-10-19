رؤساء السلطات الثلاث یعقدون اجتماعا بضیافة رئیس الجمهوریة

وعقد هذا الاجتماع بعد ظهر السبت 19 تشرین الأول/أکتوبر 2024، بضيافة الرئيس بزشكيان وبحضور رئيسي السلطتين التشريعية الدكتور محمد باقر قاليباف والقضائية حجة الاسلام غلام حسين محسني اجئي.

وفي هذا الاجتماع، ناقش رؤساء السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، أهم القضايا الراهنة في البلاد.

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