رؤساء السلطات الثلاث یعقدون اجتماعا بضیافة رئیس الجمهوریة
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عقد رؤساء السلطات الثلاث بالجمهورية الاسلامية الايرانية، اليوم السبت، اجتماعا بضيافة رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، حيث ناقشوا أهم القضايا الراهنة في البلاد.
وعقد هذا الاجتماع بعد ظهر السبت 19 تشرین الأول/أکتوبر 2024، بضيافة الرئيس بزشكيان وبحضور رئيسي السلطتين التشريعية الدكتور محمد باقر قاليباف والقضائية حجة الاسلام غلام حسين محسني اجئي.
وفي هذا الاجتماع، ناقش رؤساء السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، أهم القضايا الراهنة في البلاد.