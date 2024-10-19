رئيس مجلس الشورى في حماس يلتقي عراقجي بإسطنبول

وبحث الجانبان في هذا اللقاء، اخر التطورات على الصعيد الاقليمي، والحرب في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، اجرى وزير الخارجية الايراني مباحثات مع نظيره التركي، كما عقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا.

ووصل عراقجي، على راس وفد دبلوماسي، امس الجمعة الى اسطنبول التركية"؛ للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء الية 3+3 لمنطقة القوقاز.

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