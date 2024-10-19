بزشكيان الى روسيا الثلاثاء للمشاركة في قمة بريكس

واضاف عباسي، في تصريح له اليوم السبت، ان الرئيس بزشكيان سيلقي كلمة في اجتماع بريكس، كما سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول المشاركة، ومنهم الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".

واكد هذا المسؤول بمكتب رئاسة الجمهورية، ان بزشكيان سيشارك، على امتداد زيارته المرتقبة الى روسيا، في عدة اجتماعات تابعة للقمة.

يذكر ان الاجتماع السادس عشر لقمة رؤساء مجموعة دول بريكس، سينعقد خلال الفترة من 22 الى 24 تشرين الاول / اكتوبر الجاري، في مدينة قازان الروسية.

والرئيس الايراني، باعتباره احد قادة الدول الاعضاء، سيشارك في هذه القمة بناء على دعوة رسمية من نظيره الروسي.

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