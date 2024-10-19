إيران تدعو محكمة لاهاي إلى اتخاذ إجراء فوري ضد الكيان الصهيوني

وأعرب السفير الإيراني في هذه الرسالة عن تقديره لاهتمام وإجراءات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في متابعة جرائم الكيان الصهيوني في غزة.

وأشار إلى الهجمات الأخيرة لهذا الكيان والتي أدت إلى استشهاد وجرح آلاف المدنيين في لبنان، ودعا إلى التحرك الفوري لمنع تكرار هذه الجرائم.

وأكد فرجند أن الكيان الصهيوني مستمر في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في غزة منذ عام بدعم من أميركا ودول أخرى، ووسع الآن حربه إلى لبنان.

وأضاف، إن الجرائم الأخيرة التي ارتكبها هذا الكيان في لبنان، والتي جرت على نطاق واسع ضد المدنيين، هي أمثلة واضحة على الجرائم ضد الإنسانية. وتشكل هذه الأعمال الوحشية تهديدا خطيرا للسلام والأمن في المنطقة والعالم، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة لإنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة مسؤولي هذا الكيان.

وفي ختام هذه الرسالة أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أهمية التحرك العالمي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان وتوفير العدالة لضحايا هذه الهجمات، ودعا إلى وحدة المجتمع الدولي ضد هذه المظالم ودعم حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.

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