عراقجي يحذر من مغبة تصريحات بايدن بشأن إيران

وكتب عراقجي في رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا) فجر اليوم السبت في إشارة إلى المقابلة الصحفية الأخيرة للرئيس الأميركي: من لديه معرفة بـ"متى وكيف تهاجم إسرائيل إيران" أو المعدات والدعم المقدم لمثل هذه الحماقة، سيكون منطقيًا مسؤولاً عن وقوع أي أضرار محتملة.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الإيراني يشير إلى تصريحات بايدن الأخيرة في ختام زيارته إلى برلين، عندما أعلن في مقابلة مع الصحافيين أنه يعرف كيف ومتى سترد "إسرائيل" على الهجمات الصاروخية الإيرانية.

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