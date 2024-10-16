وزير الدفاع: نشر منظومة ثاد في الأراضي المحتلة يأتي في إطار الحرب النفسية
أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة العميد الطيار "عزيز نصير زادة" أن منظومة ثاد الأمريكية ليست جديدة و يأتي نشرها في الأراضي المحتلة في إطار الحرب النفسية.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الصواريخ الإيرانية قادرة على التغلب على منظومة ثاد الذي ستقدمه الولايات المتحدة للكيان الصهيوني، قال العميد نصير زاده : إن منظومة ثاد هي منظومة مضاد للصواريخ الباليستية وهي ليست بالجديد.
وأضاف: نحن نقيم و نعتبر مثل هذه الأمور في إطار الحرب النفسية و لن نواجه مشكلة مع نشر هذه المنظومة.
و فيما يتعلق بتهديدات الكيان الصهيوني لإيران أوضح وزير الدفاع هذه أن التهديدات ليست جديدة .
يذكر أن أميركا قررت نشر منظومة "ثاد" في فلسطين المحتلة.
ودخلت منظومة "ثاد" الخدمة منذ 15 عاما، وهي مخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية وتتألف المنظومة من 3 قطع هي: الرادار، ومنصة التحكم، ومنصة إطلاق الصواريخ، كما تضم كل منظومة 6 منصات، كل واحدة منها تحمل 8 صواريخ بإجمالي 48 صاروخا.
ويمتلك الجيش الأميركي فقط 7 بطاريات "ثاد" فقط، وتقدر تكلفة كل بطارية منها قرابة مليار دولار، تطلق 48 صاروخا، ثم تحتاج نصف ساعة لإعادة تذخيرها.