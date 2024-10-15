المتحدثة باسم الحكومة: ايران تدعم اي مقترح للسلام في المنطقة

وخلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي اليوم الثلاثاء، اشادت بجهود اللواء عباس نيلفروشان القيّمة والحثيثة في حماية حقوق الشعب اللبناني وحركة المقاومة.

واثنت على الزيارة الشجاعة التي قام بها وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف الاسبوع الماضي الى لبنان في ظل تهديدات الكيان الصهيوني.

وردا على سؤال حول أهداف زيارة وزير الخارجية عباس عراقجي، أكدت مهاجراني على أن الإبادة الجماعية في غزة هي مأساة إنسانية واسعة النطاق وبان الجمهورية الإسلامية تبذل قصارى جهدها للتخفيف من معاناة أهل غزة و جنوب لبنان.

واضافت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم أي مقترح للسلام يؤدي الى تحسين اوضاع المنطقة، ومن المؤكد أن إيران ستبذل جهودا فعالة لتحقيق السلام.

وتقدمت بالتهاني لفريق كرة القدم الايراني للسيدات "خاتون بام" على نجاحاته وتمكنه من التواجد ضمن أفضل 8 فرق كرة قدم للسيدات في آسيا.

وفي الاشارة الى ان جمعية بيئية في كازرون بمحافظة فارس قد فازت بجائزة "خط الاستواء" البيئية من بين 600 جمعية من 102 دولة مشاركة في هذا المهرجان، هنأت مهاجراني نهنئ هذه الجمعية والقيّمين عليها متمنية لهم المزيد من النجاح.

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