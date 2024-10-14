ردا على الضجيج الاعلامي المفبرك للكيان الصهيوني؛ ايران تنفي اي دور لها في تصميم او اتخاذ القرار او تنفيذ عملية "طوفان الاقصى"

ونشرت البعثة الايرانية لدى المنظمة الاممية في نيويورك، تدوينة على منصة "اكس" الالكترونية اليوم الاثنين، كتبت فيها، "حرب نفسية اي تضليل الراي العام، ودمج انتقائي لبعض الحقائق البديهية مع معلومات مفبركة".

واضافت : ان دعم ايران لجبهة المقاومة من اجل تعزيز قدراتها في مواجهة المحتل والاعتداء، هو من الامور البديهية، لكن جرّ ايران او حزب الله الى عملية 7 اكتوبر، هو بمثابة التوصل الى نتائج مزيفة وتضليل الراي العام من اجل التمويه على هزيمة استخباراتية كبيرة تكبدها الكيان الاسرائيلي من حماس.

وتابعت البعثة الايرانية : ان بعض وسائل الإعلام الأميركية، التي أصبحت أداة لنشر هذه الحرب النفسية، لا تعلم أنها بذلك تشكك في صحة تقييمات مؤسساتها الاستخباراتية والأمنية التي رفعها رئيس جمهورية الولايات المتحدة الى أعلى المستويات.

endNewsMessage1