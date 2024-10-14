عراقجي يصل العاصمة العمانية مسقط

وتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى مسقط بعد زيارته للعراق واجتماعه بمسؤولي هذا البلد استمرار للمشاوراته الإقليمية.

وسيجري عراقجي مشاورات مع نظيره العماني ومسؤولين آخرين خلال زيارته إلى عمان.

وتتركز مشاورات عراقجي خلال جولاته الإقليمية الأخيرة على استعراض أحدث التطورات في غزة ولبنان وسبل وقف جرائم الكيان الصهيوني.

وقام وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية بزيارة المملكة العربية السعودية وقطر في أواخر الأسبوع الماضي.

وخلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية، التقى نظيره السعودي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ثم توجه إلى الدوحة والتقى برئيس الوزراء ووزير خارجية قطر.

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