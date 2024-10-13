ایران ترد على أکاذیب کیان الاحتلال وحربه النفسیة الخادعة حول حماس وطهران

وقالت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة مساء السبت بالتوقيت المحلي، ردا على سؤال لصحيفة واشنطن بوست حول الوثائق المزعومة للكيان الاسرائیلي وأيضا طلب حركة حماس 500 مليون دولار من إيران والتي، بحسب الوثائق المزعومة، لم تستجب طهران لهذا الطلب: نحن نعتبر الكيان الإسرائيلي كيانا إجرامياً ومناهضا للبشرية وكذاباً، ولا نعير قيمة لأوهامه.

وأضافت: لديهم تاريخ طويل في نشر الأكاذيب وفبركة الوثائق المزيفة والحرب النفسية الخادعة.

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