عراقجِي یزور القاهرة قریباً

نقل موقع العربي الجديد الإخباري نقلا عن مصادر أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة المصرية القاهرة، خلال أيام لبحث مجموعة من الملفات المشتركة، ورؤية البلدين للتطورات الإقليمية.

ومن المقرر أن يلتقي عراقجي خلال زيارته المرجحة، بنظيره المصري بدر عبد العاطي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، والرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويتضمن جدول هذه الزيارة لوزير الخارجية الإيرانية، مباحثات حول ملف الوضع في منطقة البحر الأحمر واليمن، وتطورات الوضع في قطاع غزة، والعدوان الإسرائيلي على لبنان، إضافة إلى مناقشة سبل وقف التصعيد في ظل الرد الإسرائيلي العسكري المحتمل على إيران، حيث من المقرر أن ينقل عراقجي رسالة نصية من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بشأن التحركات الرامية لتهدئة الوضع في الإقليم.

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