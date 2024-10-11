بعد زيارة إلى تركمانستان؛ بزشكيان: يجري وضع اللمسات النهائية على اتفاقيات مهمة في مجالات الغاز والطرق والكهرباء مع دول الجوار

وقال الرئيس مسعود بزشكيان لدى وصوله إلى طهران إنه "يتم وضع اللمسات النهائية على اتفاقيات مهمة في مجال الغاز والطرق والكهرباء مع الدول المجاورة" مشيراً إلى أن من المفترض أن تكون هذه التفاهمات ضمن مجموعة العمل الاقتصادية المشتركة التي ستعقد في طهران خلال الشهر المقبل، وينبغي الانتهاء من هذه التفاهمات والتوقيع عليها.

وأكد أن هذه الزيارة كانت لها أهمية ثقافية واقتصادية خاصة وأن محادثات مهمة جرت بحضور رؤساء دول مختلفة، وقال: أجريت محادثات مع أربعة رؤساء دول بما في ذلك روسيا وتركمانستان وأوزبكستان . وفي هذه المفاوضات تم التوصل إلى تفاهمات حول الغاز والطرق والكهرباء والأسواق الحدودية، ومن المفترض أن يتم الانتهاء من هذه التفاهمات والتوقيع عليها في مجموعة العمل الاقتصادية المشتركة التي ستعقد في طهران خلال الشهر المقبل.

وتابع: كما خصصت المحادثة التي استمرت ساعة مع الرئيس الروسي لمراجعة الاتفاقيات القائمة والإسراع في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالطاقة والقطارات ومنقيات المياه والبتروكيماويات. كما تحدثا عن دور روسيا في التطورات الإقليمية وضرورة الرد بجدية على جرائم الكيان الإسرائيلي في غزة ولبنان.

وتابع قائلاً: لقد تم الاتفاق على أن تشكل دول الجوار مجموعات عمل خاصة بها مع المسؤولين الإيرانيين من أجل زيادة التواصل الإقليمي، خاصة بالنظر إلى أن إيران تجاور 16 دولة، فإن تطوير التعاون هذا يمكن أن يقلل من ضغط العقوبات.

وأضاف: عقدنا أيضاً اجتماعات مع رئيسي تركمانستان وأوزبكستان، وكان من المقرر أن تأتي مجموعات العمل من كل هذه الدول إلى إيران وتعقد اجتماعاً مع المسؤولين.

وقال: "إذا تمكنت مقاطعاتنا الحدودية من إقامة اتصالات مع الدول المجاورة، فيمكننا حل العديد من المشكلات، وإذا تمكنا من تطوير هذه العملية، فسيتم تقليل المشكلات التي نشأت بالنسبة لنا فيما يتعلق بالعقوبات إلى حد كبير".

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