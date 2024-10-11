إیران تؤکد:‌ لبنان لا یحتاج إلى مساعدات عسکریة

وردا على سؤال قناة فوكس نيوز الأمريكية المقربة من اللوبي الصهيوني، حول إرسال أسلحة إيرانية إلى لبنان عبر طائرات الخطوط الجوية الإيرانية، أكدت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة: لبنان لا يحتاج إلى مساعدات عسكرية.

وأضافت الممثلية أن إيران تنشط في تقديم المساعدات الإنسانية للبنان بطرق مختلفة.

كما أعلنت عن استعدادها لتقديم المساعدات الطبية، وقد أعلنت عن قبول المصابين وتم قبول هذه المساعدات من قبل الحكومة اللبنانية.

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