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سياسة ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٤ - ١٩:٢٤:٥٦

الخارجیة الإیرانیة: التهدید باغتیال السید السیستاني یزید غضب المسلمین

شددت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، على أن وقاحة الصهاينة بتهديد المرجع الديني أية الله العظمى السيد علي السيستاني أدت لتنامي غضب المسلمين.