بروجردي: انسحاب ايران من معاهدة حظر الانتشار النووي فكرة طرحت في البرلمان

واضاف بروجردي اليوم الاربعاء، تعليقا على موضوع انسحاب ايران من معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية في حال اقدم الكيان الصهيوني على مهاجمة ايران بأن " أي حدث من الممكن ان يقع وان فكرة الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي في داخل ايران وخاصة في مجلس الشورى الإسلامي، هي فكرة جادة من اجل الدفاع عن المصلحة القومية للبلاد.

واوضح بروجردي ان جعل مسالة الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي امرا عمليا يحتاج في النهاية الى قانون يسنه مجلس الشورى الاسلامي.

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