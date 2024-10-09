وزیرا خارجیة السعودیة وإیران اجریا "مباحثات بناءة": لوقف الحرب ضد غزة ولبنان

وذكر بيان للخارجية السعودية أن "المباحثات بين الوزيرين تضمنت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة المستجدات في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها". واقام بن فرحان غداء تكريما لنظيره إلايراني والوفد المرافق.

واوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، "أجرى اليوم للوزير عراقجي مباحثات مفيدة وبناءة مع نظيره السعودي، بشأن آخر التطورات في المنطقة خاصة في غزة ولبنان". وأضاف: " وطالب الجانبان بوقف الحرب ضد غزة ولبنان، واكدا أهمية إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى النازحين".

وناقش الوزيران، بحسب بقائي، "مستجدات العلاقات الثنائية"، واكدا "تصميمهما المشترك لمواصلة العمل علي تعزيز العلاقات في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية".

وتأتي زيارة عراقجي إلى الرياض في إطار جولة إقليمية، تشمل أيضا دولة قطر في سياق المشاورات والتنسيق "لوقف الإبادة والاعتداءات الإسرائيلية في غزة ولبنان"، بحسب الخارجية الإيرانية.

وأكدت الوزارة، في بيان أمس، أن "إيران عازمة على تعزيز العلاقات مع جيرانها لضمان الاستقرار والأمن وتطوير التعاون الاقتصادي بما يخدم كل شعوب المنطقة".

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