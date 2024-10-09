وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره السعودي في الرياض+ الصور

ووصل السيد عباس عراقجي وزير خارجية بلادنا إلى الرياض اليوم في أولى محطاته لجولته الإقليمية وكان في استقباله السلطات السعودية.

والتقى وزير خارجية بلادنا بعد اجراء مراسم استقبال الرسمي مع نظيره السعودي وناقش معه القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الاوضاع في لبنان وغزة وسبل وقف جرائم الكيان الصهيوني وإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة.

ولإيران والسعودية مواقف واضحة بشأن دعم الشعبين الفلسطيني واللبناني وإدانة جرائم كيان الاحتلال ضد غزة ولبنان.

وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره السعودي في الرياض

وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره السعودي في الرياض

وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره السعودي في الرياض

وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره السعودي في الرياض

وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره السعودي في الرياض

وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره السعودي في الرياض

عراقجي يلتقي نظيره السعودي

endNewsMessage1