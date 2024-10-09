متحدث الخارجية: لا سبيل سوى المقاومة لاستعادة حق الفلسطينيين في تقرير المصير

وكتب بقائي هامانة عبر منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي: ان المجازر الوحشية والدمار الكبير الذي لحق بقطاع غزة خلال العام الماضي، تسبب في غضب العالم الاسلامي اكثر فاكثر، وحدى بالجميع ان يعتبروا بانه ليس هناك اي سبيل سوى المقاومة المشرفة لاستعادة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والعيش بكرامة وسلام.

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