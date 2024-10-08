مسؤول إيراني: يجب ألا تسمح دول الخليج الفارسي باستخدام مجالها الجوي ضد إيران وأي تحرك من هذا القبيل سيستدعي ردا

واوضح المسؤول الإيراني الكبير لـ"رويترز"، "أوضحت إيران أن أي تحرك لأي من دول الخليج الفارسي ضد طهران، سواء باستخدام المجال الجوي أو قواعد عسكرية، ستعده طهران فعلا صادرا عن المجموعة بأكملها، وسترد طهران وفقا لذلك". وأضاف "شددت الرسالة على ضرورة الوحدة الإقليمية في مواجهة إسرائيل، وعلى أهمية تحقيق الاستقرار. وأوضحت أيضا أن أي مساعدة لإسرائيل، مثل السماح باستخدام المجال الجوي لأي دولة في المنطقة من أجل تحركات ضد إيران، غير مقبولة".

وذكر المسؤول إن طهران لم تبحث مع دول الخليج الفارسي المنتجة للنفط مسألة زيادة الإنتاج إذا تعطل الإنتاج الإيراني خلال أي تصعيد.

وجاء حديث المسؤول في ظل توجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى السعودية ودول أخرى في الخليج الفارسي لإجراء محادثات.

وقال عراقجي إنه بعد المشاورات التي أجراها في نيويورك، وبيروت، ودمشق، سيتوجه لإجراء بعض المشاورات عبر جولة إقليمية ومنها الرياض.

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