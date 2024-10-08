عراقجي: ننصح الكيان الصهيوني بعدم اختبار ارداة ايران

وخلال مشاركته في فعاليات لقاء "طوفان الاقصى؛ بداية نصر الله"، اكد عراقجي على انه مما لا شك فيه كما قال قائد الثورة الاسلامية أن عملية الوعد الصاد ق(2) قد الحقت هزيمة قاسية للكيان الصهيوني.

ورأى بأن اقتدار هذه العملية تمكن ولأول مرة في تاريخ النضال ضد الكيان الصهيوني من إظهار اقتدار المقاومة الإسلامية في ساحات المعركة.

ولفت وزير الخارجية الايراني الى انه لا ينبغي تجاهل إنجازات عملية طوفان الأقصى في مجال تطورات الخطاب فاليوم أيادي المقاومة الإسلامية قوية وتحولت الى شجرة فاضلة.

واكد عراقجي على ثبات الحكومة الايرانية الـ14 (حكومة الرئيس بزشكيان) على مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية والتزامها في الدفاع عن مبادىء ومُثل فلسطين، مضيفا بأن عمليتي الوعد الصادق 1 و2 اظهرت إرادة إيران بأن أي عمل عدواني سيقابل برد إيراني متوجها بالنصح الى الكيان الصهيوني بعدم اختبار ارادة ايران.

واشار بأن الهدف من زيارته الاخيرة الى لبنان وسورية هو لايصال رسالة بأن أن إيران دعمت المقاومة بكل قوتها، ومازالت وستستمر بدعمها.

وبيّن وزير الخارجية الايراني بأن ايران لا تماطل ولا تتردد ولا تتعجل في ردها، مشيرا الى ان أي هجوم على منشآت البنية التحتية الايرانية سيقابل برد قوي.

وختم كلمته مستذكرا شهداء المقاومة المميزين ومن بينهم الشهيد اسماعيل هنية الذي كان ضيف ايران العزيز عندما اغتالته يد الغدر الصهيوني.

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