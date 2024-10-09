وزير الخارجية الايراني يزور السعودية اليوم

وافادت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض، ان الوزير عراقجي سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية الأربعاء للبحث مع نظيره السعودي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والشعبية، وتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، نظراً للعلاقات الأخوية التي تربط الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية.

وسيناقش وزير الخارجية الايراني خلال هذه الزيارة أيضًا القضايا المهمة في المنطقة، بما في ذلك دعم شعبي فلسطين ولبنان، ووقف العدوان عليهما، وإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة لهما.

ولإيران والسعودية مواقف واضحة بشأن دعم الشعبين الفلسطيني واللبناني وإدانة الاحتلال.

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