موسکو: العلاقات الثنائیة وقضایا المنطقة على جدول اللقاء المقبل بین بوتین وبزشکیان

واضاف اوشاكوف، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين بموسكو : هذا اللقاء يكتسي أهمية كبيرة سواء من حيث مناقشة القضايا الثنائية أو استعراض الوضع السيئ للغاية في الشرق الأوسط.

وتابع : ان الرئيس الروسي، سيقوم بزيارة تركمانستان بدعوة رسمية من رئيس جمهورية هذا البلد، للمشاركة في الاجتماع الدولي المرتقب الذي سيعقد يوم الجمعة 11 تشرين الاول / اكتوبر 2024م.

وصرح مساعد الرئيس الروسي : ان رؤساء الجمهورية الاسلامية الايرانية وكازاخستان وقرغيزيا ومنغوليا وطاجيكستان واوزبكستان وغيرهم من قادة الدول الاخرى سيشاركون في هذا الاجتماع ايضا.

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