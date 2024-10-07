في ذكراها السنوية.. الخارجية الإيرانية: طوفان الأقصى نقطة تحول في تاريخ النضال الفلسطيني

وأصدرت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بيانا اليوم الاثنين بمناسبة ذكرى عملية طوفان الأقصى.

وأكدت الخارجية الايرانية في بيانها أن طوفان الأقصى كانت نقطة تحول في تاريخ النضال المشروع للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني وضد 8 عقود من الإبادة والقتل والتمييز.

ولفتت وزارة الخارجية إلى أن "إسرائيل" أصبحت اليوم منبوذة في العالم أكثر من أي وقت مضى ومحاسبة الكيان المجرم تحوّلت إلى مطلب دولي.

وأشارت الى أن استشهاد شخصيات منها السيد نصر الله وإسماعيل هنية خسارة كبيرة لكنه يعزز صمود الشعب الفلسطيني.

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