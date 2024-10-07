ليضع حدا للأنباء المتداولة حول استشهاده.. العميد قاآني يخاطب العالم من طهران

وأعلن مقدم المؤتمر، أثناء قراءة رسالة العميد إسماعيل قاآني: إن قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية قد بلغ تحيته على جميع المشاركين في هذا المؤتمر وقال ان بسبب حضوره في الاجتماع المهم الآخر لم يتمكن من المشاركة في هذا المؤتمر وقد اعتذر للمشاركين لعدم حضوره في المؤتمر شخصيا .

وفي الايام الاخيرة نشرت بعض وسائل الإعلام العبرية والابواق الاعلامية الاخرى التابعة لها شائعات بغياب العميد قاآني عن الانظار ولكن بهذه الرسالة وضع حدا لهذه الاشاعات الفارغة.



وفي وقت سابق من اليوم، اكد مساعد الشؤون التنسيقية لفيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية "ايرج مسجدي" على هامش مؤتمر تكريم اصحاب المواكب والهيئات الحسينية النموذجية، ان قائد فيلق القدس العميد "إسماعيل قاآني" بصحة جيدة ويواكب عمله بنشاط.

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