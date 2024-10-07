هل قامت ایران بأول تجربة نوویة لها؟

واضاف الموقع ان هذه الإجراءات تاتي بهدف تعزيز استراتيجية الـ"ايرانوفوبيا" من قبل الكيان الصهيوني وأمريكا.

يشار الى ان ايران اكدت مرارا وتكرارا أنها تمتلك المعرفة والقدرة التقنية على صنع قنبلة ذرية، إلا أن صنع هذا السلاح يتعارض مع عقيدتها النووية كما انه يتعارض مع فتوی قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي، القاضية بحرمة صنع اسلحة الدمار الشامل.

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