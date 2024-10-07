استئناف الرحلات الجوية في إيران بعد تعليقها لساعات

وقال المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، جعفر يزرلو، إن الرحلات الجوية عادت إلى العمل مجددا منذ الساعة 23,00 (19,30 بتوقيت غرينتش) الأحد وأنها تُنفّذ وفقا للبرنامج الأولي.

كانت السلطات الإيرانية أعلنت الأحد إلغاء رحلات في عدد من مطارات البلاد بسبب قيود تشغيلية.

وأطلقت إيران 200 صاروخ باتجاه فلسطين المحتلة، قائلة إنه ردّ على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران في 31 يوليو/ تموز في عملية نسبت لإسرائيل، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله في غارة إسرائيلية في 27 سبتمبر/ أيلول والقائد بالحرس الثوري عباس نيلفروشان.

وكان مسؤول عسكري إسرائيلي قد أعلن السبت أنّ إسرائيل "تعد رداً" على إيران التي حذّرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أنها ستدفع "ثمناً باهظاً" لهجومها.

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