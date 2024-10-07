قائد الثورة: عملية طوفان الأقصى أعادت الكيان الصهيوني 70 عامًا إلى الوراء
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أكد قائد الثورة الإسلامية آیة الله السيد علي الخامنئي، لمناسبة الذكرى السنوية الاولى لعملية "طوفان الاقصى" في السابع من تشرين الأول، الى ان "عملية طوفان الأقصى أعادت الكيـان الصهيوني 70 عامًا إلى الوراء".
بالتزامن مع ساعة انطلاق عمليّة «طوفان الأقصى» قبل عام، نشر موقع KHAMENEI.IR الإعلامي جملة من خطاب قائد الثورة الإسلاميّة الإمام الخامنئي باللغة العبريّة على منصّة «إكس»:
عمليّة طوفان الأقصى أعادت الكيان الصهيوني 70 سنة إلى الوراء.