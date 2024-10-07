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سياسة ٠٧ / ١٠ / ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٠:٥٠

قائد الثورة: عملية طوفان الأقصى أعادت الكيان الصهيوني 70 عامًا إلى الوراء

أكد قائد الثورة الإسلامية آیة الله السيد علي الخامنئي، لمناسبة الذكرى السنوية الاولى لعملية "طوفان الاقصى" في السابع من تشرين الأول، الى ان "عملية طوفان الأقصى أعادت الكيـان الصهيوني 70 عامًا إلى الوراء".