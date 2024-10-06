عقب نجاح عملية "الوعد الصادق 2"؛ قائد الثورة يقلّد العميد حاجي زادة وسام الفتح

وعقب نجاح عملية "الوعد الصادق 2" المجيدة ، منح قائد الثورة الاسلامية والقائد العام للقوات المسلحة الايرانية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي، قائد القوة الجو-فضائية في حرس الثورة الإسلامية العميد امير علي حاجي زادة وسام الفتح.

وقد تم اختيار "وسام الفتح" رمزا لإنتصارات لمجاهدي الإسلام والقوات المسلحة في العمليات المختلفة.

يمنح وسام الفتح لكبار أبطال الحرب المفروضة (الحرب الايرانية-العراقية المفروضة 1980-1988) والقادة العسكريين الذين لهم خدمات وأعمال متميزة. ولهذا الوسام درجات ثلاثة، الوسام الذهبي والوسام الفضي والوسام البرونزي.

يتألف هذا الوسام من ثلاث سعف (وريقات): شجرة نخيل، وقبّة مسجد خرّمشهر الجامع، إضافة الى علم الجمهوريّة الإسلاميّة الايرانية.

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