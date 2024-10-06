ايران تعزي البوسنة والهرسك بضحايا حادث السيول

وكتب إسماعيل بقائي في مدونة له على شبكة X الاجتماعية مساء السبت: تلقينا ببالغ الاسى والاسف نبأ حادثة السيول والأضرار الجسيمة التي سببتها الأمطار الغزيرة في البوسنة والهرسك.

وأضاف: نعرب عن خالص تعازينا للحكومة ولإخواننا وأخواتنا في البوسنة والهرسك، وخاصة لأسر القتلى والجرحى.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: في هذا الوقت العصيب، يقف شعب وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانبكم كما هو الحال دائمًا ونعرب عن تضامننا مع جميع المنكوبين.

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