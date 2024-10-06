ظريف: سيتم عقد المؤتمر الوطني الاول لـ"الوحدة الوطنية"

وكتب ظريف على منصة التواصل الاجتماعي "اكس" مساء السبت: تنفيذا لأمر رئيس الجمهورية المحترم في قرار تعيين نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية وبهدف تبيين وشرح وترويج خطاب الحكومة الرابعة عشرة (الحالية)، سيعقد المؤتمر الوطني الأول للوحدة الوطنية من قبل دائرة الشؤون الاستراتيجية في الخارجية بالتعاون مع ديوان الرئاسة وأعضاء الحكومة الرابعة عشرة ومراكز الفكر والمجتمع المدني.

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