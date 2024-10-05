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سياسة ٠٥ / ١٠ / ٢٠٢٤ - ١٧:٢٣:٣٨

متحدث الخارجیة : وزراء خارجیة ایران وسوریا یؤکدان على التضامن الدولی لوقف الابادة الجماعیة بغزة

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية "اسماعيل بقائي هامانة"، ان وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي، ونظيره السوري بسام صباغ، اكدا في لقائهما اليوم بدمشق، على ضرورة التضامن وحشد الطاقات الدولية بهدف انهاء جرائم الابادة الجماعية في غزة والعدوان الصهيوني على لبنان.