متحدث الخارجیة : وزراء خارجیة ایران وسوریا یؤکدان على التضامن الدولی لوقف الابادة الجماعیة بغزة
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صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية "اسماعيل بقائي هامانة"، ان وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي، ونظيره السوري بسام صباغ، اكدا في لقائهما اليوم بدمشق، على ضرورة التضامن وحشد الطاقات الدولية بهدف انهاء جرائم الابادة الجماعية في غزة والعدوان الصهيوني على لبنان.
وكتب "بقائي هامانة" في منشور له على منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي اليوم : ان الوزيرين الايراني والسوري، اجريا مباحثات بناءة للغاية في دمشق اليوم؛ مبينا ان الجانبين استعرضا السبل الكفيلة بتوسيع العلاقات الثنائية، واخر التطورات في المنطقة.