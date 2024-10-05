متحدث الخارجية: على المنطقة ان تثمّن تضحيات سوريا في مجابهة المحتلين

واضاف المتحدث باسم الخارجية، في تدوينة نشرها عبر الفضاء الافتراضي : ان اللقاء الذي جرى اليوم بين وزير الخارجية عراقجي ورئيس جمهورية سوريا بشار الاسد، كان في غاية الاهمية.

واكمل المتحدث باسم الخارجية، تدوينته : ان البلدين يسيران باتجاه هدف مشترك ومشرف، الا وهو السعي لارساء السلام والاستقرار في المنطقة، ومقاومة الاحتلال وجرائم وعدوان الكيان الصهيوني؛ وبما يلزم على المنطقة ان تثمن تضحيات سوريا في ساحات المعركة ضد الاحتلال والارهاب.

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