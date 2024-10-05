انعقاد اجتماع رؤساء السلطات الثلاث

وافاد المركز الاعلامي برئاسة الجمهورية اليوم السبت انه عقد اجتماع مشترك بين رئيس السلطة التنفيذية مسعود بزشكيان ورئيس السلطة التشريعية محمد باقر قاليباف ورئيس السلطة القضائية حجة الإسلام غلام حسين محسني آجئي، بضيافة رئيس الجمهورية.

وناقش رؤساء السلطات الثلاث في هذا الاجتماع كيفية تعزيز التعاون بين المؤسسات التابعة لهذه السلطات من أجل التسريع في حل المشاكل في هذا المجال.

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