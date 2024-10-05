وزير الخارجية: اي اعتداء على ايران سيواجه برد اقوى

واضاف عراقجي، في منشور له عبر منصة اكس اليوم : انني اجريت مفاوضات مهمة وفي الوقت المناسب، مع رئيس الجمهورية بشار الاسد ورئيس الوزراء ووزير الخارجية السوريين، حول القضايا الثنائية والاقليمية.

وتابع : لقد اكدت بان ايران، ستقف الى جانب المقاومة في جميع الظروف.

واكمل وزير الخارجية : (كما) اوضحت بأن أي هجوم يستهدف ايران بواسطة "اسرائيل"، سيلقى ردا اقوى من جانبنا؛ وبإمكان هؤلاء ان يختبروا ارادتنا.

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