Iranian Labour News Agency

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وزير الخارجية: اي اعتداء على ايران سيواجه برد اقوى

وزير الخارجية: اي اعتداء على ايران سيواجه برد اقوى
معرف الأخبار : ۱۵۳۸۹۰۶
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اكد وزير الخارجية الايراني "سيد عباس عراقجي"، بان "اي هجوم يستهدف ايران من جانب الكيان الصهيوني، سيواجه برد اقوى".

واضاف عراقجي، في منشور له عبر منصة اكس اليوم : انني اجريت مفاوضات مهمة وفي الوقت المناسب، مع رئيس الجمهورية بشار الاسد ورئيس الوزراء ووزير الخارجية السوريين، حول القضايا الثنائية والاقليمية.

وتابع : لقد اكدت بان ايران، ستقف الى جانب المقاومة في جميع الظروف.

واكمل وزير الخارجية : (كما) اوضحت بأن أي هجوم يستهدف ايران بواسطة "اسرائيل"، سيلقى ردا اقوى من جانبنا؛ وبإمكان هؤلاء ان يختبروا ارادتنا.

 

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