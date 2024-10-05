عراقجي: ردنا على ايّ عدوان صهيوني سيكون واضحا واكثر قوة

عراقجي الذي كان يتحدث للصحافيين عصر اليوم السبت في دمشق، وصف زيارته الحالية الى سوريا، بانها "جيدة جدا وناجحة وجاءت على امتداد زيارة بيروت التي غادرها صباحا".

واضاف، ان "طائرة محملة بالمساعدات الانسانية للشعب اللبناني، ستصل غدا الى سوريا".

ومضى وزير الخارجية الى القول : ان رسالة زيارتي الى دمشق وبيروت، هي ان ايران لا تزال وفي جميع الظروف، ستبقى الى جانب تيار المقاومة.

وحول جهود وقف اطلاق النار، صرح : اننا حاليا نجري مشاروات في شان هذه المبادرات وهناك افكار في هذا الصدد لكننا لسنا في وقت يسمح لنا بان نتحدث حول تفاصيل هذه المبادرات.

وتابع : كما ان اللبنانيين والفلسطينيين يقررون بانفسهم، فإن اصداءنا في اليمن سوف يقررون بانفسهم ايضا، واي قرار سيتوصلون اليه نحن سندعمه ولا يحق لاي طرف ان يقرر مكانهم.

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