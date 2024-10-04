العميد فدوي: سنستهدف محطات الطاقة والغاز في "إسرائيل" في حال أخطأت

وقال العميد فدوي في تصريح للميادين: إذا أخطأ كيان الاحتلال فسيعرض وجوده للتدمير، فسنستهدف كل مصادر طاقتهم ومحطاتهم وجميع المصافي وحقول الغاز.

واضاف العميد فدوي ان إيران دولة كبيرة وشاسعة وفيها مراكز اقتصادية كثيرة، في حين أن الكيان الإسرائيلي لديه 3 محطات كهرباء وعدة مصافي تكرير، ويمكننا استهدافها في نفس الوقت.

أيضاً، حذر القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي "إسرائيل" من أنها ستتلقى "رداً شديداً ومدمراً في حال قامت بأفعال غير مدروسة".

وقال موسوي في حديث للميادين: ضبطنا أنفسنا وتحلّينا بالصبر سابقاً، ولكننا مستعدون لتوجيه ضربة محكمة ومدمرة في الوقت المناسب.

وأكد أن إيران ستردّ، في حال أخطأ الأعداء على أي مستوى، بشكل أقوى من ذلك المستوى، حين استهدفت إسرائيل بالصواريخ، رداً على اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ومسؤول ملف لبنان في حرس الثورة عباس نيلفوروشان.

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