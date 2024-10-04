خلال زيارته الى لبنان؛ عراقجي: وقف اطلاق النار في لبنان وغزة يجب أن يكون متزامنا

وعلى هامش زيارته الى لبنان واثناء مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام في بيروت ، لفت وزير الخارجية الايراني الى انه أجرى اليوم مشاورات جيدة ومفيدة للغاية وتبادل وجهات النظر مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن التطورات الأخيرة في لبنان.

واوضح انه اكد خلال هذه المشاورات على أن إيران تقف الى جانب لبنان وستبقى الى جانبه وجانب مقاومته ،مضيفا انه مما لاشك فيه ان جرائم الكيان الصهيوني ستفشل كما في الماضي وسينتصر الشعب اللبناني.

وفيما يتعلق بالرد الصاروخي الإيراني على منشأت الكيان الصهيوني العسكرية والامنية،بيّن عراقجي بان العملية الصاروخية الايرانية جاءت ردا على عدوان الكيان الإسرائيلي للأراضي الإيرانية والسفارة الإيرانية في دمشق والهجوم على أهداف إيرانية.

واوضح بأن ايران ومن خلال هذا الرد استهدفت منشات واماكن عسكرية وامنية للكيان الصهيوني على عكس هذا الكيان الذي يهاجم أهدافا مدنية ومنازل المدنيين والنساء والأطفال العزل.

واشار عراقجي الى انه اذا اراد الكيان الصهيوني مواصلة هجماته وقام بأي حماقة او اجراء جديد، فإن رد ايران سيكون متناسب ومحسوب بالكامل واشد قسوة من ذي قبل.

كما بيّن ان زيارته الى لبنان تأتي في اوضاع غير طبيعية يمر فيها لبنان ، مضيفا انه تحدث مع السلطات اللبنانية ودول اخرى بشأن وقف إطلاق النار.

وختم مؤكدا على ان ايران تدعم الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، شرط أن يتم أولا احترام حقوق الشعب اللبناني وان توافق عليها المقاومة وثانياً ان يتزامن وقف إطلاق النار هذا مع وقف إطلاق النار في غزة.

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