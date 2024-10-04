عراقجي يؤكد على استخدام كافة الطاقات الدبلوماسية لدعم لبنان في مواجهة الكيان الصهيوني
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اكد وزير الخارجية عباس عراقجي على ضرورة استخدام كافة الطاقات الدبلوماسية للجمهورية الاسلامية الايرانية لحماية لبنان والمنطقة في مواجهة عدوان الكيان الصهيوني وممارساته الشريرة.
وحضر عراقجي فور وصوله الى بيروت صباح اليوم الجمعة، مبنى سفارة ايران واجتمع مع القائم بالاعمال الايراني والسلك الدبلوماسي الايراني في لبنان للاطلاع على اخر مستجدات الساحة اللبنانية.
وقدم تعازيه و تهانيه باستشهاد امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله والشهيد نيلفروشان وباقي شهداء المقاومة واشاد بالمساعي الدبلوماسية الايرانية في بيروت في هذه الظروف الحساسة.