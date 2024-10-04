وزير الخارجية الإيراني يصل إلى بيروت للقاء مسؤولين

وقال متحدث الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، في تدوينة على منصة إكس: "هبطنا الآن في مطار بيروت الدولي".



وأضاف: "وفدنا الذي يرأسه وزير الشؤون الخارجية السيد عراقجي ويضم اثنين من نواب البرلمان ورئيس جمعية الهلال الأحمر، سيلتقي بالمسؤولين اللبنانيين رفيعي المستوى".



وأوضح بقائي أن الزيارة تشمل "تقديم 10 أطنان من المواد الغذائية والأدوية إلى لبنان، كجزء من المساعدات الإنسانية الإيرانية".



وأكد أن "موقف إيران في التضامن مع الشعب اللبناني الباسل، ثابت"، مشددا أن "على المنطقة بأكملها أن تدرك خطورة ما يواجهه لبنان وتداعياته على مستقبل شعوبنا".

ومن المقرر أن يلتقي عراقجي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو حليف وثيق لحزب الله المدعوم من إيران.

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