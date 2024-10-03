الرئيس الايراني يعود الى طهران في ختام زيارته الى قطر

وكان الرئيس بزشكيان قد بدا زيارته لقطر يوم امس الاربعاء بدعوة رسمية من امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتم خلال الزيارة التوقيع على 6 وثائق ومذكرات تفاهم للتعاون بين البلدين في القطاعات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية والرياضية.

وفي اليوم الثاني من زيارته، شارك الرئيس بزشكيان في قمة حوار التعاون الاسيوي والقى كلمة فيها.

كما عقد لقاءات ثنائية مع قادة الدول المشاركة في القمة.

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