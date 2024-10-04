عراقجي: اولويتنا جيراننا وهدفنا بلورة "منطقة قوية"

وأشار عراقجي في مدونة، على صفحته الشخصية في الفضاء الإلكتروني، إلى الزيارة الأولى لرئيس الجمهورية إلى الدوحة ولقاءاته مع أمير قطر ورئيس وزراء وزير خارجية السعودية، وقيادات حماس: ان التفاعلات المهمة اليوم في قطر هي مصدر سرور.

وتابع: على هامش قمة منتدى التعاون الآسيوي، عُقد الاجتماع غير الرسمي الأول لوزراء خارجية إيران ومجلس التعاون لدول الخليج الفارسي.

وأضاف عراقجي أن رسالة هذه الرحلة هي أن جيراننا هم "أولويتنا".

وأكد: هدفنا "منطقة قوية"؛ و"الحوار" ضرورة.

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