امير قطر يستضيف الرئيس بزشكيان في منزله الشخصي

واقام امير قطر ايضا مراسم استقبال رسمية للرئيس بزشكيان.

وبعد الاستقبال الرسمي، اقميت المحادثات بين وفدي البلدين رفيعي المستوى، ومن ثم عقد الرئيس بزشكيان وامير قطر لقاء خاصا.

بعدها وقع كبار المسؤولين الايرانيين والقطريين، 6 وثائق ومذكرات تفاهم للتعاون في القطاعات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية والرياضية.

ويشارك رئيس الجمهورية في اليوم الثاني من هذه الزيارة في الدورة التاسعة عشرة لمنتدى حوار التعاون الاسيوي ويلقي كلمة فيه. كما قد يعقد لقاءات على هامشه مع بعض قادة ومسؤولين الدول المشاركة.

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