قائد الثورة الاسلامیة یؤم صلاة جمعة طهران هذا الاسبوع

ومن المقرر أن يؤم قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي صلاة الجمعة هذا الأسبوع، تزامنا مع مراسم تأبين الشهيد حامل لواء المقاومة السيد حسن نصر الله، في مصلی الامام الخميني (رض) في طهران، وعلى اعتاب حلول الذكرى السنوية الاولى لعملية "طوفان الاقصى النوعية" التي اطلقها ابطال المقاومة الفلسطينية في غزة مستهدفين عقر الكيان الصهيوني الغاصب.

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