قائد الثورة: تواجد بعض الأطراف كأمريكا وبعض الدول الأوروبية في المنطقة هو أساس مشاكلها

واعتبر قائد الثورة الاسلامية ان اساس مشاكل المنطقة يكمن في وجود اطراف تتحدث زيفا عن السلام والامن كأمريكا وبعض الدول الأوروبية ، لافتا الى انه اذا اخرجوا شرهم من المنطقة وتم التخلص من مكائد هذه الدول فستنتهي الحروب والاشتباكات في المنطقة بشكل نهائي و سوف تكون دول المنطقة قادرة على ادارة المنطقة بسلام والعيش باستقرار وازدهار.

وبيّن سماحته بان هذه الاطراف تقوم بإشعال الفتن بين شعوب وحكومات المنطقة كما حصل حين اوقعوا صدام حسين في شركهم ودفعوه لشن حرب على ايران مما ادى الى خلق اوقات عصبية ومريرة للبلدين وبعد ان رحل عم السلام والهدوء والمودة بين ايران والعراق حكومة وشعبا.

كما شدد سماحته على ان خسارة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ليست حادثة بسيطة او صغيرة وقد جعلتنا نحزن، لافتا الى انه لديه كلام فيما يتعلق بقضايا لبنان ومايتعلق بهذا الشهيد العظيم والعزيز سيقوله في القريب العاجل ان شاء الله.

واستقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد "علي الخامنئي"، اليوم الأربعاء مجموعة من النخب والمواهب العلمية المتفوقة في حسينية الإمام الخميني(رض) بطهران.

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