وزیر الدفاع: عملیة اللیلة، جزء من القدرات الصاروخیة الایرانیة

وقال ان هذه العملية كانت ذكية ومخطط لها بدقة ونفذت بنجاح تام واستخدمت فيها مروحة من منتاجتنا الصاروخية. ان هذه العملية صممت بما يتناسب مع المنظومات الدفاعية للكيان الصهيوني وكانت عملية ناجحة للغاية.

واكد ان الاهداف المحددة في هذه العملية، كانت عسكرية وعملانية بالكامل لا سيما الاهداف الاستخباراتية التي استخدمت لاغتيال الشهيد اسماعيل هنية.

واضاف انه ان تجرا الكيان الصهيوني وقام بالرد، فان اجراءاتنا ستكون شديدة جدا وسنستخدم تشكيلة اكثر تطورا من انواع صواريخنا.

واكد ان عملية الليلة هي جزء فحسب من القدرات الصاروخية الايرانية وان قسما كبيرا من القدرات الصاروخية لم يستخدم بعد نظرا الى التكنولوجيا المتطورة للغاية وقدرتها على التدمير الاكثر شدة.

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