الرئیس بزشکیان: العلاقات بین ایران والصین استراتیجیة

وهنأ بزشكيان في هذه الرسالة، تشي جين بينغ، بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس جمهورية الصين.

واضاف ان الصين حققت تقدما كبيرا من شأنه ان يسهم في تعزيز اواصر الصداقة بين مختلف دول العالم.

واكد ان العلاقات بين ايران والصين قائمة على الاحترام المتبادل وان البلدين فتحا صحفة جديدة من العلاقات الاستراتيجية ستسهم في توطيد العلاقات الثنائية بينهما في كافة المجالات.

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