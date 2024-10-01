البعثة الايرانية حول الرد الصاروخي على اسرائيل: في حال حصول عمل شرير جديد، فان الرد سيكون هداما

وأضافت بعثة الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى المنظمة الدولية اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي ان الاجراء الحقوقي والمنطقي والمشروع لايران جاء ردا على الاجراءات الارهابية للكيان الصهيوني في استهداف المواطنين والمصالح الايرانية والاعتداء على السيادة الوطنية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضافت انه في حال ابدى الكيان الصهيوني ردة فعل وارتكب عملا شريرا جديدا، فان الرد التالي سيكون مدمرا ومزلزلا. وأن تفصل دول المنطقة وحماة الصهاينة، حسابهم ورهانهم عن هذا الكيان.

وكان حرس الثورة الاسلامية قد اعلن في بيان انه تم اليوم الثلاثاء استهداف قلب فلسطين المحتلة وذلك ردا على استشهاد إسماعيل هنية والسيد حسن نصر الله واللواء حرس ثوري عباس نيلفروشان.

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