انطلاق المناورات البریة المشترکة الاولى بین ایران وسلطنة عمان

وقد انطلقت هذه المناورات اليوم الاثنين بعنوان "صقور الجبل 1" في ولاية الجبل الأخضر بسلطة عمان.

وتشارك في المناورات، القوات البرية للجيش الايراني والقوات البرية لسلطنةعمان وباسناد من القوات الجوية وشرطة عمان السلطانية، بهدف تبادل الخبرات والتدريبات القتالية المشتركة والنهوض بمستوى الجهوزية القتالية والعملانية.

وتستمر المناورة حتى يوم غد الثلاثاء.

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